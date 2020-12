Convocato il Consiglio comunale: ecco come seguire la seduta in streaming

MONTE ARGENTARIO – Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 31 dicembre alle ore 12,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti (30 novembre 2020)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020 ai fini della Tari 2020

4) Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 – art. 20 d.lgs. 175/2016.

5) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da 6 sentenze Tar Toscana

6) Debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 d.lgs. n.267/2000

7) Interrogazione su precedenti dichiarazioni inerenti la modifica al regolamento per la gestione degli ormeggi comunali (prot. 33511 del 07.12.2020) – cons. Cerulli

8) Interrogazione su documenti e pratiche scomparse (prot. 33919 dell’ 11.12.2020) – cons. Cerulli

9) Interrogazione su taglio palme (prot. 34243 del 15.12.2020) – cons. Cerulli

La seduta si svolgerà in presenza e nell’eventualità che si ritorni in “zona rossa” si svolgerà in videoconferenza come previsto dall’art. 73 D.L. n. 18 del 17.03.2020 con le modalità stabilite con Decreto del Presidente del C.C. n. 1 del 21.04.2020.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it