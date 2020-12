Verso Circolo Pattinatori-Lodi, fissato anche il match contro lo Scandiano

GROSSETO – Verrà recuperata mercoledì 20 gennaio alle 20,45 la gara tra Roller Scandiano e Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, sospesa martedì scorso su richiesta della società emiliana. La nuova data è stata fissata dopo un accordo tra i presidenti dei due club, Giorgio Germini e Stefano Osti. I ragazzi di Federico Paghi, che chiuderanno l’anno giocando mercoledì 30 dicembre alle 20,45 in via Mercurio contro la corazzata Wasken Lodi, in questa maniera disputeranno ben otto incontri tra il 5 e il 30 gennaio, dei quali 4 in casa e 3 in trasferta (nella foto di Mimmo Casaburi, il portiere Bruni).

Martedì sera si sono intanto disputati due recuperi della 4ª giornata: il Galileo Follonica è andato a vincere sulla pista del Teamservicecar Monza (3-1), il GDS Forte dei Marmi ha pareggiato (3-3) in casa con il Tierre Montebello.

La nuova classifica: Sarzana e Valdagno 22 punti; Lodi 21; Forte dei Marmi 20; Trissino 18; Bassano 17; Follonica 14; Montebello 12; Correggio 10; Grosseto e Sandrigo 9; Monza 6; Scandiano 5; Breganze 0.

Marcatori: Coy Grau (Bassano) e Illuzzi (Lodi) 14; Rossi (Sarzana), Casas (Forte), Mendez Ortis (Lodi), Nadini (Monza), Ambrosio (Forte) 12.