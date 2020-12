Ultima fatica dell’anno per la Pallamano Follonica contro il Teramo

FOLLONICA – Ultima fatica per la Pallamano Follonica, che recupererà stasera alle 21 la gara contro il Teramo, team di alta classifica. “La sconfitta di Carpi seppur pesante – ha detto la dirigenza follonichese – non ha lasciato strascichi o discussioni, anzi la consapevolezza di dover migliorare e saper supplire alle assenze (2 titolari Alfonso Maiella e Blerim Veliu). Qualunque sia il risultato di questo match, il 2020 è stato un anno indimenticabile per noi, infatti dopo la cavalcata solitaria da imbattuta nella vittoria del campionato di serie B, ci troviamo a chiudere questo spezzone del girone di andata in serie A2 al 5° posto con ancora tre partite da disputare a gennaio; neppure i più ottimisti avrebbero pensato tanto, quindi non può essere una sconfitta a cambiare l’orizzonte di inizio stagione che era e resta la salvezza. Infine un augurio di un felice Natale a tutte le società di pallamano e agli appassionati di questo sport e che il 2021 sia un anno sotto tutti i punti di vista sportivi e non migliore di quello che sta terminando”.