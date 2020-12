Strada “Sforzesca”: dalla Regione un milione per la messa in sicurezza della via amiatina

CASTELL’AZZARA – “Un intervento importante atteso da diverso tempo e che va a dare risposte importanti all’intero comprensorio amiatino”.

Così il presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il consigliere della Lega Andrea Ulmi annunciano il contributo da un milione di euro accordato dal consiglio regionale per la progettazione e la realizzazione dei primi interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 95 ‘Sforzesca’, che collega il comune di Castell’Azzara alla zona industriale di Piancastagnaio e con la viabilità principale. Un contributo che verrà erogato dalla giunta regionale dopo la stipula di un accordo di programma con la Provincia di Grosseto e con i comuni interessati.

Il presidente della provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna plaude al risultato centrato.

“Il contributo approvato dal Consiglio Regionale – commenta – va a concludere un percorso che come presidente della Provincia di Grosseto ho fortemente sostenuto. Dopo essere venuto a conoscenza della situazione di forte degrado in cui versa la S.p Sforzesca, ho subito voluto fare un sopralluogo nel comune amiatino.

Accompagnato dai tecnici della Provincia, ho accolto l’invito del sindaco Maurizio Coppi che da sempre si è battuto per la messa in sicurezza di questa arteria così determinante per lo sviluppo della zona e ho avuto modo di vedere in prima persona come la strada necessitasse di lavori urgenti, proprio in virtù del ruolo cruciale di collegamento che ricopre.

Per questo motivo ho subito allertato il presidente Eugenio Giani, chiedendo e ottenendo un incontro, che si è svolto pochi mesi fa insieme al sindaco Coppi e al consigliere Massimiliano Nannoni in rappresentanza di Castell’Azzara, proprio per portare all’attenzione della Regione la necessità di un intervento rapido, in grado di aiutare la comunità montana.

Il milione assegnatoci dalla Regione rappresenta quindi una grande vittoria per la Provincia di Grosseto, per cui ringrazio il consigliere provinciale con delega Marco Biagioni.

Ringrazio il consigliere regionale Andrea Ulmi per aver seguito con attenzione l’iter della proposta e per avermi comunicato immediatamente una notizia che ci permetterà di rispettare gli impegni presi con il territorio”.

“La somma totale – commenta Ulmi – sarà ripartita in due annualità, con 500mila euro erogati nel 2021 ed altrettanti nel 2022. Come Lega abbiamo sempre sostenuto la necessità di intervenire sulla viabilità interna della provincia di Grosseto, un reticolo viario che è determinante per garantire un futuro alle realtà collinari e montane. Da tempo la provincia di Grosseto, con il presidente Vivarelli Colonna, aveva sostenuto la necessità di individuare risorse per poter intervenire sulla strada ‘Sforzesca’, così come richiesto anche dalla comunità locale e dal comune di Castell’Azzara. Sono ben lieto di dare il mio contributo come consigliere, insieme ai colleghi della Lega, affinché in Regione si possano trovare soluzioni attese e necessarie per le realtà costiere, collinari e montane del nostro territorio. Tutte zone che, spesso, nel passato sono state dimenticate”.