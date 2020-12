Senza reti al Franchi, buon punto del Follonica Gavorrano contro il Siena

BAGNO DI GAVORRANO – Notizie positive da Siena per il Follonica Gavorrano che impatta 0-0 sul campo dell’Acn al termine di una gara ben giocata.

Parte bene la formazione maremmana che prende in mano le redini del gioco fin dai primi minuti della gara con i padroni di casa costretti a difendersi. Al 4′ tiro dalla distanza di Crocchianti che termina alto. Passa solo un minuto e gli ospiti rispondono con Apolloni, ma il suo colpo di testa non è preciso. Al 13′ è sempre lo stesso centrocampista a farsi trovare pronto in area, ma ancora una volta la conclusione non centra lo specchio della porta.

Al 20′ clamoroso palo colpito da Mencagli che vince un rimpallo ed entra in area, resiste al forcing di Crocchianti e calcia, ma questa volta è sfortunato. Al 24′ Nunes imbeccato da Mignani, da buona posizione tira debolmente e Trombini fa buona guardia. Il Follonica Gavorrano però è pimpante e Grifoni costringe al giallo Sare ed alla fine del primo tempo è Farcas a farsi ammonire per un entrata in ritardo su Monni.

Nella ripresa i biancorossoblù cominciano nuovamente con il piglio giusto e chiudono il Siena dentro la propria metà campo; grandissima l’occasione al 12′ con Grifoni che con un cross tagliato pesca Mencagli: lo stesso a botta sicura di testa spedisce di poco a lato.

Al 21′ Narduzzo non è perfetto su un cross di Grifoni, poi in qualche maniera la retroguardia dei padroni di casa riesca a spazzare. Poco dopo Grifoni scappa ancora sulla corsia di sinistra e mette in mezzo, Bruni si avventa sul pallone ma Narduzzo si fa trovare pronto. Il Siena si vede in avanti al 33′ con incursione di Haruna, ma Agnello arriva in ritardo al centro dell’area e l’occasione sfuma.

Nel finale salgono di tono i padroni di casa che hanno due occasioni, prima con Gibilterra che mette al centro un pallone interessante, dove prima Sare e poi Agnello si fanno respingere le rispettive conclusioni, e poi al 40′ ancora con Gibilterra che si fa spazio in area, ma il suo tiro è ribattuto. Tre minuti più tardi, risposta ospite con Mencagli che ci prova con il destro, ma è murato da Carminati.

SIENA: Narduzzo; Crocchianti (23′ st Haruna), Carminati, Farcas, Ruggeri (13′ st Martina); Sare, Agnello, Bani (13′ st Schiavon); Mignani, Guidone, Nunes (27′ Gibilterra). A disposizione: Gragnoli, Ilari, Gerace, Sartor, Mahmudov. All. Gilardino.

FOLLONICA-GAVORRANO: Trombini; Farini, Dierna (37′ st Berardi), Bruni; Papini, Apolloni (37′ st Guazzini), Gemmi (47′ st Zini), Corioni, Grifoni; Monni, Mencagli. A disposizione: Ombra, Usei, Rosini, Lo Sicco, Luzzetti, Ampollini. All. Favarin.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

NOTE: ammoniti Apolloni, Sare, Farcas, Martina.