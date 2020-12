Moscati e Boccardi illuminano il Natale biancorosso: battuta la Pro sesto

SESTO SAN GIOVANNI – La macchina da guerra biancorossa si è rimessa in moto. Il Grosseto batte a domicilio anche la Pro Sesto, superandola in classifica, e chiudendo il 2020 come la miglior squadra da trasferta insieme al Renate. Fatali le reti di Moscati nel primo tempo e Boccardi nella ripresa, ma al di là dei gol la squadra ha dimostrato ancora una volta carattere e grinta da vendere e questo, sicuramente, è il miglior regalo di Natale fatto ai tifosi biancorossi.

Foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912

Turn over per i maremmani che schierano, davanti a Barosi, Ciolli-Gorelli con Polidori a destra e Campeol a sinistra. Vrdoljak torna davanti alla difesa con Sersanti e Cretella mezz’ali, mentre Sicurella si piazza dietro alle punte Russo e Moscati. Il primo lampo arriva dopo sei minuti e vale subito il vantaggio per il Grifone. Vrdoljak batte la punizione servendo Gorelli che di testa fa sponda per Moscati che tocca sotto porta per il vantaggio biancorosso. All’11’ secondo squillo del Grifone, che prova il tiro da fuori area con Russo, ben parato da Livieri. Risponde la Pro sesto al quarto d’ora con l’incursione di Mutton, che cerca l’angolino ma Barosi risponde presente. Il pallino del gioco, però, è tutto biancorosso e al 20’ Cretella innesca una grande azione, chiede l’uno due a Sersanti e sul fondo crossa per Moscati che di prima gira in porta sfiorando il raddoppio. Partita bella e vivace, con il Grosseto bravo a gestire il possesso palla e a non rischiare più di tanto. Nella ripresa i padroni di casa cominciano bene ma al 7’ è ancora il Grosseto, con una grande palla rubata sulla trequarti da Russo, a sfiorare il secondo gol a due passi da Livieri. Pochi giri di orologio ed è ancora il Grifone, con Sicurella, a recuperare un’altra palla che Moscati non riesce a mettere in mezzo per servire l’accorrente Russo. Al 35’ Sicurella dal limite pesca Boccardi che entra in area e a tu per tu con il portiere ospite insacca, raddoppiando il bottino. Passa un solo minuto, però, che la Pro sesto accorcia: fa tutto Palesi che ruba palla a Campeol e dal limite esplode un destro che tocca la traversa e s’insacca alle spalle di Barosi. A tre minuti dalla fine Galligani, in contropiede, sfiora il gol del colpaccio. Dopo 4’ di recupero il direttore di gara manda tutti sotto la doccia e il Grosseto riparte per la Maremma con tre punti importantissimi per la classifica e per festeggiare il Natale.

PRO SESTO-GROSSETO 1-2

PRO SESTO: Livieri, Gattoni, Pecorini, Palesi, Guardi (10’ st De Respinis), Scapuzzi, Cominetti (1’ st Marchesi), Ntube (25’ st Di Munno), Mutton, Caverzasi, Giubilato. A disposizione: Del Frate, Maldini, Bertoli, Motta, Costa, Bosco, Maffei, Magonara. All. Parravicini.

GROSSETO: Barosi, Polidori (30’ st Raimo), Gorelli, Ciolli, Campeol, Vrdoljak (25’ st Kalaj), Sersanti, Cretella (15’ st Fratini), Sicurella, Russo (15’ st Boccardi), Moscati (15’ st Galligani). A disposizione: Antonino, Pierangioli, Kraja, Consonni, Pedrini, Simeoni, Manicone. All. Magrini.

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma1 (Catucci di Foggia, Micaroni di Chieti)

RETI: 6’ Moscati, 35’ st Boccardi, 36’ st Palesi.