L’Italia torna in zona rossa: da domani chiusi negozi, bar, ristoranti. Necessaria l’autocertificazione. SCARICALA

GROSSETO – L’Italia torna in zona rossa. Dopo quattro giorni di zona gialla anche la Toscana da domani sarà in zona rossa. Una sorta di lockdown che vedrà la chiusura della maggior parte delle attività. Resteranno chiusi infatti i negozi, i bar e i ristoranti. Aperti invece solo supermercati, edicole, lavanderie, librerie, edicole, parrucchieri.

Questo significa che la corsa ai regali di Natale si concluderà oggi, con i ritardatari che potranno trovare il regalo giusto per i propri affetti fino alle 21. Chiuderanno invece alle 18 i bar e i ristoranti. Dalle 22 poi scatterà il coprifuoco così come previsto dal “Decreto di Natale” e quindi si entrerà in zona rossa. La Toscana, così come il resto d’Italia, resterà qui zona rossa fino a domenica 27 dicembre compresa. Dopo poi il colore cambierà e sarà zona arancione automatica fino a mercoledì 30 dicembre.

Di seguito trovate il calendario grafico con i colori dei prossimi giorni e fino al 6 gennaio.

ZONA ROSSA: giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1.2.3.5.6 gennaio – Durante i giorni di zona rossa è previsto il divieto per tutta la giornata, anche all’interno del proprio comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentite l’attività motoria in prossimità della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, in forma individuale. E consentito lo spostamento (massimo 2 persone) verso altre abitazioni (amici o parenti), una sola volta al giorno ed entro i confini regionali, sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e persone con disabilità. Per Capodanno divieto di spostamento dalle ore 22 del 31 dicembre alle 7 dell’1 gennaio.

Sono chiusi gli esercizi commerciali ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri. Per i Bar e i ristoranti sono consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.

• Ecco cosa di può fare secondo le Faq del Governo: Dal pranzo in famiglia agli spostamenti: ecco cosa si può fare dal 21 dicembre al 6 gennaio

• Queste invece le Faq della Regione Toscana: Dalla seconda casa al jogging: cosa si può fare di qui al 7 gennaio? Le Faq di Giani

Il modulo per l’autocertificazione – Per spostarsi tra i comuni e dalle 22 alle 5, in zona arancione, e per uscire di casa sempre in zona rossa. visto che non è consentito, è necessario l’utilizzo del modello di autocertificazione nel quale deve essere indicato una delle tre motivazioni previste: lavoro, salute o necessità. Qui di seguito trovate il modulo scaricabile e editabile in modo che potete modificarlo ogni volta che volete prima di stamparlo. CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO: LINK.

ZONA ARANCIONE: giorni 28 29 30 dicembre e 4 gennaio – Durante i giorni di zona arancione è previsto il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, fatta eccezione per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti nei Comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri (esclusi capoluoghi di provincia). Divieto di spostamento dalle 22 alle 5 anche nel proprio comune.

Sono aperti gli esercizi commerciali con facoltà fino alle 21, mentre bar e ristoranti restano chiusi e sono consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.