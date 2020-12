I butteri a cavallo per le vie del centro augurano buone feste a tutti i grossetani

GROSSETO – L’Associazione Butteri della Maremma, rappresentata da Mariano Molinari, Fabio Sabatini, Leonardo Costante, Michela Pierangioli e Daniele Rombai, ha voluto dedicare un saluto alla cittadinanza in occasione delle feste natalizie.

Il passaggio dei butteri, insieme ai loro cavalli maremmani, è cominciato da Porta vecchia, proseguito per via Ricasoli e terminato temporaneamente di fronte alla sede del Comune di Grosseto; dopo un incontro con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fausto Turbanti, i butteri hanno ripreso il loro cammino per via Manin, sfiorato il Teatro degli Industri e camminato per le mura medicee.

“I butteri, insieme ai loro cavalli maremmani, sono il simbolo della nostra amata Maremma – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e l’assessore Fausto Turbanti-. È stato veramente un orgoglio poterli conoscere e parlare della loro professione. Sono stati semplicemente affascinanti.”