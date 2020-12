FOLLONICA – Follonica abbraccia i suoi “nonnini”. Da lontano sì, ma con tutto il cuore.

È stato un pomeriggio pieno di emozioni sulla spiaggia davanti alla Rsa Marina di Levante dove si sono incontrati i parenti, i bambini delle scuole, le associazioni e la banda cittadina su invito del sindaco Andrea Benini e la sua giunta per portare gli auguri agli ospiti della residenza per anziani.

Il Falusi nelle settimane scorse era rimbalzato sulle cronache locali per un focolaio di Covid all’interno della struttura che ha coinvolto la quasi totalità degli ospiti e dove purtroppo si sono registrati anche sette decessi. Erano momenti di grande apprensione nella città del Golfo e la sfida più difficile nella storia della struttura, ma oggi finalmente si sono potuto portare gli auguri ai guariti.

Sul grande balcone che si affaccia sul mare i residenti meno deboli erano avvolte tra le coperte e accompagnate dal personale sanitario, altri hanno seguito l’iniziativa dalla propria finestra aperta. Un grande cartellone con due cuori e la scritta “Buon Natale dai nonnini” erano appesi alla ringhiera per ricambiare il saluto e l’affetto di che era lì in spiaggia a lanciare un messaggio di augurio, ma anche di speranza. Da marzo, ormai, è la prima volta che gli ospiti del Falusi hanno potuto avere un contatto con l’esterno.

Una manifestazione significativa e pieno di affetto nei confronti dei “nonnini”, come vengono definiti ormai da tutti dopo l’enorme cuore “Forza nonnini” disegnato sulla spiaggia nei giorni dell’emergenza, del personale dell’Istituto che li assiste e per ricordare coloro che, purtroppo, non ci sono più.

Biscotti artigianali, addobbi natalizi esterni, un grande cartellone dei bambini della scuola Don Milani e infine tanti palloncini rossi che sono volati nei cielo, tutto quanto con il sottofondo musicale della filarmonica Puccini, hanno reso questo gesto collettivo ancora più significativo.

Abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti