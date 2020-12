Festività: il 24 e il 31 dicembre cambiano gli orari degli uffici comunali

MASSA MARITTIMA – Con una ordinanza il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini ha disposto gli orari di apertura degli uffici comunali giovedì 24, vigilia di Natale e giovedì 31 dicembre ultimo giorno dell’anno.

In questi due giorni prefestivi infatti, l’affluenza di pubblico si riduce fisiologicamente e per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha programmato degli orari ridotti.

Giovedì 24 dicembre gli uffici comunali rimarranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 12 mentre nel pomeriggio saranno chiusi: l’ufficio edilizia privata, l’ufficio pianificazione del territorio, l’ufficio ragioneria, l’ufficio segreteria e l’ufficio tecnico, che normalmente sono aperti il giovedì. Invece per lo stesso giorno l’ordinanza dispone l’apertura pomeridiana, dalle ore 15 alle ore 17, degli uffici demografici, dell’ufficio protocollo e l’ufficio tributi, ma solo per appuntamento ( tel.0566906211).

Per quanto riguarda giovedì 31 dicembre gli uffici comunali saranno aperti dalle 9.30 alle 11.30 e tutti chiusi nel pomeriggio. Sono comunque garantiti, come per legge, i servizi essenziali e di pronta reperibilità.

Per info: www.comune.massamarittima.gr.it