E’ online il nuovo sito del Comune: più semplice, intuitivo e accessibile

PIOMBINO – Pronto il nuovo sito istituzionale del Comune di Piombino: un portale rinnovato, moderno e funzionale che da oggi è online all’indirizzo di sempre (www.comune.piombino.li.it).

Un restyling complessivo dell’immagine coordinata del Comune che coinvolge anche lo stemma che, grazie all’intervento di un grafico specializzato, è stato rinnovato e ammodernato mantenendo gli elementi distintivi della città e del suo storico simbolo.

“L’online – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – ormai è entrato a pieno titolo nella quotidianità di tutti noi e rappresenta uno strumento indispensabile anche per le Pubbliche amministrazioni: per questo abbiamo voluto accelerare il procedimento che ha portato alla realizzazione del nuovo portale. È un canale diretto con gli uffici, indispensabile per semplificare le procedure, intuitivo e a disposizione dei cittadini. Grazie a questo nuovo sito i servizi del Comune potranno essere ancora più accessibili da remoto semplificando la quotidianità dei cittadini, soprattutto ora con le difficoltà causate dalla pandemia.”

Il nuovo portale web è stato concepito in linea con le direttive nazionali in termini di grafica, usabilità e accessibilità. Questo nuovo sito sostituisce il vecchio, realizzato nel 2009, ormai obsoleto e non più rispondente alle esigenze comunicative della pubblica amministrazione oltre che alle necessità di reperibilità di dati e servizi da parte dei cittadini.