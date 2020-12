Coronavirus: dopo due mesi di ricovero guarito l’ultimo gigliese positivo al Covid

ISOLA DEL GIGLIO – “Situazione contagi stabile con zero casi registrati, ad oggi, a partire dall’inizio del mese di dicembre. Nella giornata di ieri è stato dimesso dal Misericordia, perfettamente guarito, Beppe, l’ultimo paziente gigliese rimasto ancora a combatter contro gli effetti del contagio. A più di due mesi di distanza dal primo ricovero, la persona colpita dal covid anche in forma abbastanza grave, rientra al proprio domicilio potendo così “riabbracciare” la moglie ed i suoi parenti più stretti”.

A darne la notizia, particolarmente soddisfatto, il sindaco Sergio Ortelli che conferma di aver parlato telefonicamente l’interessato e di averlo sentito con il giusto morale e con la voglia di recuperare quanto prima la sua forma.

“Anche per lui l’odissea è terminata ed il periodo di Natale gli permetterà di riprendersi gli affetti ed il normale stato di salute – conclude -. L’Amministrazione gli invia gli auguri più sinceri ed esprime il bentornato a casa da parte dell’intera comunità e la felicità di tutti per il lieto fine di una vicenda che aveva messo in forte apprensione tutta la cittadinanza fin dal mese di ottobre”.