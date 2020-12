Capalbio verso il plastic free: il 2021 sarà all’insegna dell’ambiente

CAPALBIO – Il Comune di Capalbio punta ad essere “plastic free”. Con una delibera, infatti, la giunta comunale ha deciso di aderire all’iniziativa “Plastic free challenge” promossa dal Ministero dell’Ambiente, per ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione dei rifiuti, attraverso una serie di azioni che coinvolgeranno la pubblica amministrazione e i privati.

E sarà proprio l’amministrazione comunale a cercare di dare “il buon esempio”. “Abbiamo deciso – spiega il vicesindaco Giuseppe Ranieri – di partire proprio dal Municipio per provare a cambiare le nostre abitudini, riducendo la produzione di rifiuti in plastica. Per questo nelle riunioni del Consiglio comunale e nello svolgimento delle nostre attività la plastica sarà bandita e tutti gli uffici saranno incentivati ad acquistare prodotti in plastica riciclata o in altri materiali biodegradabili. Inoltre la plastica ‘vergine’ dovrà essere bandita da tutti gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune”.

In più, a partire dal 15 marzo del prossimo anno le attività commerciali, artigiani e somministrazione di alimenti e bevande, gli stabilimenti balneari, e gli operatori del commercio su aree pubbliche, dovranno distribuire ai clienti esclusivamente stoviglie e prodotti per l’igiene in materiale biodegradabile, compostabile o riutilizzabile da smaltire, poi, correttamente.

“Sappiamo che è uno sforzo in più che chiediamo a tutti – commenta il vicesindaco Ranieri – ma sappiamo anche che il nostro territorio lo merita. Uno dei punti di forza di Capalbio è sicuramente l’aspetto ambientale e la capacità che abbiamo avuto, negli anni, di preservare la natura: è arrivato il momento di farlo anche prestando attenzione agli scarti che produciamo”.