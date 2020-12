89mila euro per le strade della città: al via i lavori. Ecco le vie coinvolte

GROSSETO – Previsti nuovi interventi per il ripristino del manto stradale delle strade cittadine: sono stati approvati ieri dalla Giunta comunale i progetti esecutivi per la messa in sicurezza di via Trieste (per 220 mt lineari) e di un ulteriore tratto di via Pietro Aldi (su 230 mt lineari) a Grosseto.

I lavori, per cui il Comune di Grosseto ha stanziato 89mila euro, vedranno interventi di fresatura, asfaltatura ed eventuale messa in quota di chiusini, caditoie e griglie.

“Come promesso, prosegue spedito il piano dell’Amministrazione comunale per la riqualificazione della rete viaria cittadina – affermano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. In particolare, andiamo a concludere la valorizzazione di via Pietro Aldi iniziata i primi di settembre quando abbiamo asfaltato la corsia che da via Caravaggio porta alla rotatoria di viale della Repubblica”.