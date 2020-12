125mila euro a fondo perduto per le imprese del territorio: come fare domanda per il contributo

SORANO – “In base ad un finanziamento dal Ministero della Coesione Sociale sul Fondo a sostegno delle attività economiche, la Giunta Comunale ha approvato il Bando relativo alla prima annualità 2020 per un ammontare di 53.327,00 euro. Per le altre due annualità, 2021 e 2022, è previsto un finanziamento complessivo di 71mila euro”.

A darne notizia, il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni e l’assessore allo Sviluppo economico Lucilla Burchielli.

“Il bando 2020 – proseguono – prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto il cui ammontare potrà raggiungere un massimo del 20% per le iniziative finanziarie fino a 25mila euro, del 15% per iniziative fino a 50mila euro e del 10% per iniziative oltre 50mila, fino ad un massimo di 5mila euro. Il bando è rivolto alle piccole e micro imprese.

Le azioni di sostegno economico sono riferite esclusivamente alle spese sostenute nell’anno 2020 e possono comprendere le seguenti iniziative finanziabili:

a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali;

b) acquisto di macchinari,impianti, arredi e attrezzature varie per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, compresa la digitalizzazione;

c) spese di gestione collegate ad investimenti effettuati nell’anno 2020.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro le ore 12 dell’11 gennaio 2021 attraverso raccomandata AR all’indirizzo del Comune, oppure in via telematica tramite PEC.

La relativa graduatoria sarà pubblicata entro il 22 febbraio 2021.

Complessivamente in tre anni, dal 2020 al 2022, avremo a disposizione circa 125mila euro per finanziamenti a fondo perduto per le nostre aziende – concludono -. Si tratta di una boccata di ossigeno destinata ai comuni delle aree interne. E’ importante precisare che questo intervento non è legato direttamente all’emergenza Covid, ma all’innovazione, all’ ammodernamento e allo sviluppo delle aziende”.