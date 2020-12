Un tablet agli studenti più meritevoli: premiati gli otto che si sono distinti all’esame di terza media

SCARLINO – Assunta Astorino, dirigente dell’Istituto comprensivo Giovanni Pascoli, che riunisce le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Scarlino e Gavorrano, ha premiato gli otto studenti che si sono distinti agli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione.

L’iniziativa è stata supportata dalle Amministrazioni comunali di Gavorrano e Scarlino che hanno contribuito all’acquisto dei premi.

I giovani allievi – ora studenti della scuola superiore di secondo grado – che hanno ricevuto il tablet per Scarlino sono Sara Bertini, Bernardo Signorini, Sara Fedeli e Giulia Geri e per Gavorrano Ciro Bifolco, Adam Eddakille, Viola Masini ed Emma Venturi.

I ragazzi sono stati premiati dai sindaci Francesca Travison (Scarlino) e da Andrea Biondi (Gavorrano) e dagli assessori alla Pubblica istruzione dei due Comuni, Michele Bianchi per Scarlino e Francesca Bargiacchi per Gavorrano.

«Gli esami di giugno per questi studenti – dicono i sindaci Travison e Biondi – sicuramente sono stati ancora più complicati del solito vista la situazione sanitaria che ha impedito loro di frequentare in presenza le lezioni per molte settimane. Nonostante ciò, gli otto allievi si sono distinti per gli ottimi risultati raggiunti: a loro auguriamo di continuare gli studi con la stessa passione e lo stesso impegno che hanno dimostrato lo scorso anno. La scuola oggi più che mai è fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi che stanno soffrendo forse più di tutti gli effetti della pandemia di Covid-19».