Un concerto per Natale: gli auguri online del Liceo Musicale Bianciardi

GROSSETO – Andrà in onda mercoledì 23 dicembre, alle ore 10, in streaming sul canale Youtube del Liceo musicale Polo Bianciardi (dove rimarrà a disposizione per ascolti successivi il Concerto di Natale del Liceo Musicale Bianciardi, nato dalle videoregistrazioni di brani strumentali, vocali o misti, eseguiti dagli studenti (in piccoli gruppi) nell’Aula Magna, allestita per l’occasione con la strumentazione necessaria ad una esibizione in sicurezza.

Al consueto augurio alla cittadinanza, quest’anno, il Liceo Musicale unisce un importante regalo: l’iniziativa Le note bianche, un momento di gioia e vicinanza alle persone che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, che a causa dell’emergenza Covid, non potranno godere della presenza dei propri cari. Come per un piccolo concerto dedicato, sono stati eseguiti e registrati dei brani natalizi interpretati sia dagli alunni che dai professori, a cui si sono aggiunti anche i bambini della Scuola dell’Infanzia di Civitella Paganico. Un caldo abbraccio di auguri musicali che si conclude con dei saluti e degli auguri ai nonnini, a dimostrazione che il coronavirus non ferma l’amore e la tecnologia si è rivelata un alleato formidabile.

L’iniziativa è promossa e ideata dall’assistente sociale e presidente di PortaVoce Lucia Vitelli che ha contattato diverse Rsa di Grosseto e provincia, grazie alla collaborazione della Dirigente del Polo Bianciardi Daniela Giovannini, la quale, attraverso la referente del Liceo Musicale Gloria Mazzi, ha coinvolto alcuni professori, tutti gli alunni e la maestra della scuola dell’infanzia di Civitella Paganico Cristina Malandra.

Queste iniziative, oltre ad essere un modo per augurare a tutta la cittadinanza grossetana buone feste, sono un’occasione per far conoscere le attività della scuola anche a chi è interessato a questo percorso formativo per i prossimi anni. Chi volesse inoltre approfondire ulteriormente la conoscenza dei docenti e delle attività laboratoriali del Liceo Musicale, potrà farlo sia attraverso la visione in differita delle dirette fb, sia attraverso gli Open day.

In ciascuna delle dirette facebook, promosse dalla referente Gloria Mazzi ed organizzate e condotte da Giovanni Vai, vengono intervistati vari docenti – riuniti a seconda delle famiglie di strumenti – che raccontano come è nata la loro attrazione verso la musica e verso il proprio strumento, eseguendo infine qualche piccolo passaggio musicale per farne ascoltare la “voce”.

Nell’appuntamento dedicato alla Musica di Insieme sono stati anche inseriti dei video per mostrare sia le Aule dei laboratori, sia le attività degli Ensemble vocali e strumentali.

Tutte le dirette si possono visionare sulla pagina www.facebook.com/liceomusicaledigrosseto. Agli Open day, previsti di sabato pomeriggio, si potrà partecipare collegandosi nei giorni e negli orari indicati sul sito web del Polo Bianciardi al seguente link https://meet.google.com/zty-debf-oao, possibilmente previa prenotazione al 328 7018626.