Ultimo turno prenatalizio per il Follonica Gavorrano, c’è la sfida contro il Siena

BAGNO DI GAVORRANO – Ultima fatica prima della sosta natalizia per il Follonica Gavorrano, che incrocerà i tacchetti contro il blasonato Siena in terra bianconera. Gara che si preannuncia interessante e non facile per i maremmani, ma tutta da giocare considerando i soli due punti che dividono le due sfidanti; per entrambe c’è anche una bella vittoria alle spalle con identico scarto di tre reti.

Soprattutto, il team di Favarin proviene da un tris di successi che hanno evidenziato sempre più affiatamento fra i suoi giocatori. “Quando si vince da squadra – ha detto il tecnico – e non con i singoli sono più contento. Adesso ci aspetta una bella partita contro una delle big del girone, ci metteremo del nostro per non partire battuti”.

Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 18 al Franchi di Siena.

Il programma e le designazioni arbitrali dell’8a giornata:

Flaminia-Montespaccato (Iacobellis di Pisa)

Foligno-Aquila Montevarchi (Di Francesco di Ostia Lido)

Ostia Mare-Lornano Badesse (Lascaro di Matera)

Pianese-Sporting Club Trestina (Cortese di Bologna)

Sangiovannese-Grassina (Mirri di Savona)

Siena-Follonica Gavorrano (Mirabella di Napoli)

Tiferno Lerchi-Cannara (Borriello di Arezzo)

Trastevere-Scandicci (Poto di Mestre)