“Patentino dell’ospitalità”: domani un nuovo appuntamento online per gli operatori turistici

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Proseguono gli appuntamenti del “Patentino dell’ospitalità”, un’esperienza di formazione permanente e valorizzazione del territorio di Castiglione della Pescaia, che a causa della pandemia da coronavirus si tengono online sulla piattaforma gotomeeting.

Domani, mercoledì 23 dicembre alle ore 17:00 i partecipanti si potranno confrontare con Alessandro Tortelli del Centro studi turistici di Firenze, che presenterà un argomento molto atteso dagli addetti ai lavori dell’ospitalità: “Attrattori, prodotti turistici, mercati esperienze: dalla matrice regionale ai prodotti turistici del Comune”.

«Questo settore – spiega l’assessora al turismo Susanna Lorenzini – in costante crescita a Castiglione della Pescaia deve fare i conti con l’impatto devastante prodotto dal Covid-19, che ha generato incertezza anche nell’economia di questa realtà. Nell’attesa che il vaccino produca gli effetti e riporti tutti quanti a condurre una ritrovata quotidianità, consapevoli che non sarà come prima, l’amministrazione comunale continua a lavorare su molti scenari per farsi trovare pronta alla ripartenza nel 2021».

«Bisogna essere chiari – conclude Lorenzini – la ripresa sarà indubbiamente lenta, i comparti legati al turismo sono, come gran parte dell’economia nazionale, in difficoltà. All’azione di sostegno che il Governo italiano sta portando avanti, ci aggiungiamo come amministrazione comunale proponendo e collaborando a una pianificazione della nostra realtà, con il preciso obiettivo di non perdere tempo».

A gennaio il patentino dell’ospitalità riprenderà mercoledì 13 con l’intervento di Sonia Pallai di Anci Toscana sul tema: “E’ sempre la stagione giusta per pedalare in Maremma: bike, da offerta a prodotto turistico”. Francesco Palumbo, direttore di Toscana promozione turistica s’intratterrà con gli operatori turistici parlando di: “Un piano strategico per la ripartenza: azioni e modelli per il rilancio del turismo” appuntamento fissato per giovedì 21 gennaio. Mercoledì 27 sarà la volta di Giancarlo Dell’Orco, extraalberghiero & destination manager che spiegherà: “Come avviare un immobile al ricettivo extra alberghiero: gli standard di accoglienza”. Il 3 febbraio, Aldo Gucci, social media manager della società Pirene, parlerà di: “Social network e pagine web: strumenti e strategie al tempo della valorizzazione digitale della destinazione”. L’ultimo appuntamento con il patentino dell’ospitalità ospiterà il giornalista ed esperto di narrazione Emilio Casalini, che dialogherà con i presenti su: “Noi, strumenti per raccontare la bellezza”.