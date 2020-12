Oscar del divertimento: ad Acqua Village il Premio speciale per l’iniziativa imprenditoriale

CECINA – Acqua Village ha ottenuto anche quest’anno un importante riconoscimento ai Parksmania Awards, gli Oscar italiani del divertimento: il nuovo ingresso del parco di Cecina ha vinto il Premio speciale per l’iniziativa imprenditoriale.

«È stato un anno molto particolare – dichiara il proprietario Marcello Padroni – che ci ha visti impegnati per garantire alla nostra clientela la massima sicurezza e la tranquillità di vivere giornate di relax in un momento veramente difficile a causa della pandemia di Covid-19. Nonostante tutto siamo riusciti a offrire il miglior servizio possibile. E abbiamo anche portato a termine i progetti che avevamo in programma per il 2020: abbiamo realizzato il nuovo ingresso del parco di Cecina, creando un enorme portale in stile tiki, e ampliato il centro direzionale migliorando l’accesso alle casse. Non ci siamo fermati, anche se la situazione era molto complicata. Questo premio ci rende orgogliosi perché nello scenario dei parchi del divertimento italiani Acqua Village si sta confermando uno dei brand più importanti ed è quello che ci stimola a continuare sulla strada percorsa fino ad oggi con progetti sempre nuovi».

In considerazione dell’annata particolare, la commissione dei Parksmania Awards ha deciso di assegnare solo i premi speciali riconosciuti alle migliori attrazioni e iniziative, sospendendo i 7 premi di categoria (parco dell’anno, miglior personale, migliore show indoor e outdoor, migliore nuova attrazione, migliore attrazione family e parco acquatico dell’anno). Anche l’evento di premiazione è stato annullato a causa della situazione sanitaria.

«È con profondo rammarico che si è giunti a questa decisione – dicono gli organizzatori – ma allo stesso tempo con la consapevolezza che si tratti solamente di una battuta d’arresto temporanea, in attesa che un miglioramento della situazione generale, e non solo dei parchi, possa consentire il prossimo anno il regolare svolgimento di questa manifestazione. I parchi vincitori che sono stati insigniti del Premio speciale della giuria avranno la possibilità di ricevere il premio durante la cerimonia che si svolgerà nel corso dell’edizione 2021 dei Parksmania Awards».

Ed ecco la motivazione con cui è stato premiato Acqua Village Cecina. «Acqua Village prosegue la tematizzazione delle proprie strutture, allo scopo di renderle sempre più attraenti e funzionali– si legge nella comunicazione –: nel 2020 protagonista è il parco di Cecina che ha visto l’introduzione di un nuovo ed elegante ingresso realizzato in puro stile Tiki che, oltre a migliorare l’accessibilità del parco, rappresenta un eccellente biglietto da visita per i propri ospiti».