Legge di bilancio, Sani: «Per le associazioni sportive pagamenti fiscali sospesi fino al 28 febbraio»

ROMA – “La sospensione dei pagamenti fiscali fino al 28 febbraio 2021 per tutte associazioni sportive è una boccata d’ossigeno fondamentale soprattutto per il settore dilettantistico. Un comparto che la pandemia ha colpito e sta colpendo duramente”: è quanto dichiara Luca Sani, deputato Pd in Commissione Finanze della Camera, sull’emendamento del Partito democratico approvato alla Legge di Bilancio.

“Con questa norma vengono infatti posticipati i versamenti delle ritenute alla fonte, Iva e sui redditi ed i contributi previdenziali ed assistenziali. Si tratta di una prima misura che almeno temporaneamente consente alle società sportive, soprattutto dilettantistiche, di continuare le proprie attività e di mantenere quel ruolo educativo e ricreativo fondamentale per tanti giovani nei centri minori e nelle comunità marginali del paese”.

“Sono ora però necessarie nuove risorse per garantire a questo settore di continuare a sopravvivere fino alla fine dell’emergenza sanitaria” conclude Sani.