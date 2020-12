GAVORRANO – Dopo dieci anni di chiusura e un restauro completo sono terminati i lavori del Cinema-Teatro di Gavorrano, un luogo storico che torna a poter essere vissuto dalla comunità. Completamente rinnovato e pronto per tornare un luogo di aggregazione, abbiamo visitato il risultato in anteprima per i nostri lettori. Appena le norme Covid lo permetteranno si svolgerà anche la cerimonia d’inaugurazione e presto, si spera, si potrà assistere alla prima iniziativa culturale. E così a Gavorrano si accende un vero e proprio lume di speranza di poter tornare alla normalità e partecipare a un evento pubblico.

I lavori che in questo momento si concentrano sulle ultime rifiniture, sono stati realizzati grazie al finanziamento attraverso il bilancio comunale e al finanziamento del bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze per un totale di 180mila euro. Una spesa importante per il Comune di Gavorrano che in futuro potrebbe distinguersi, non solo per il Teatro delle Rocce in estate, ma anche d’inverno con questo nuovo luogo di cultura e socializzazione.

Con il cinema-teatro completamente rinnovato l’amministrazione comunale punta soprattutto sulle giovani generazioni.

«La nostra idea – spiega il sindaco Andrea Biondi – è quella di creare degli eventi teatrali per i più giovani, iniziative culturali, presentazioni di libri, rassegne teatrali e animazione del territorio. Questo deve essere un luogo delle giovani generazioni che hanno voglia di far vivere il paese».