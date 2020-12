GROSSETO – Natale si avvicina con una situazione meteorologica che resta all’insegna delle nuvole, ma senza pioggia, in tutta la provincia di Grosseto.

Temperature minime in aumento nella giornata di martedì 22 dicembre: il termometro ieri ha toccato come punto più basso i 7 gradi, oggi invece non dovrebbe scendere sotto i 10, nel capoluogo. La massima resta stabile attorno ai 15 gradi.

Vento debole per tutta la giornata: non supererà i 5 chilometri orari, con ampie fasi di calma piatta. Quanto ai prossimi giorni, potrebbero esserci precipitazioni proprio a Natale.

