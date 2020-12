Gergas (Grosseto energia reti gas) subentra a Centria: ecco in quali comuni. Il nuovo numero

GROSSETO – A partire dal 1 gennaio 2020 ci sarà un avvicendamento di funzioni tra due società del Gruppo Estra: la società Gergas (Grosseto Energia Reti Gas spa), infatti, subentrerà alla società Centria Reti Gas, società di distribuzione del Gruppo, nella gestione della rete di distribuzione del gas metano nelle seguenti località: Seggiano, Arcidosso, Cinigiano (solo per la zona di Borgo Santa Rita), Castel del Piano (solo per la zona artigianale Orcia 1), Follonica, Monte Argentario.

Tutti coloro che hanno utenze gas nelle zone sopraindicate avranno dunque un nuovo referente per quanto riguarda la fornitura di metano per le proprie abitazioni e attività.

“Di fatto cambierà solo il gestore della rete gas – afferma Massimo Tiberi, responsabile Distribuzione di Gergas – le condizioni contrattuali rimarranno assolutamente invariate dato che le bollette dei consumi vengono emesse dalla società di vendita scelta dal cliente finale e non dalla società che si occupa della distribuzione del gas”.

In caso di guasti alla rete o segnalazioni per fughe di gas, gli utenti potranno contattare il numero verde 800300666, operativo 24 su 24 sette giorni su sette. Per quanto attiene invece alle questioni amministrative, pratiche di allacciamento etc., potrà essere contattato il numero 0564/453686 attivo tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:30 al mattino e dalle 14:30 alle 17:00 nel pomeriggio.