Disservizi: lavori sulla linea telefonica e all’ufficio postale del paese. «A breve tutto tornerà alla normalità»

TATTI – In merito ai disagi rilevati nella frazione di Tatti a causa del grosso guasto che ha interessato la rete telefonica di Telecom Italia, l’azienda stessa ha fatto sapere al Comune di Massa Marittima che nella giornata di oggi, salvo complicazioni, dovrebbero concludersi i lavori di ripristino.

Questi si sono rilevati particolarmente complessi poiché si è resa necessaria la sostituzione dei cavi telefonici in vari tratti di territorio boschivo compreso fra i due paesi di Prata e Tatti. Salvo imprevisti la normale funzionalità delle linee telefoniche dovrebbe risultare ripristinata entro stasera o al massimo nella mattinata di domani.

Per quanto riguarda invece il disservizio creato dalla chiusura dell’ufficio postale dopo il tentativo di furto che si è verificato nei giorni scorsi sempre nella frazione di Tatti, Poste Italiane comunica che domani mercoledì 23 dicembre è previsto il montaggio della nuova cassaforte che sostituirà quella danneggiata. Nel caso in cui sia possibile eseguire l’intervento completo entro la giornata, l’ufficio postale riaprirà al pubblico giovedì 24 dicembre, in caso contrario il regolare orario sarà ripristinato con l’apertura del 29 dicembre.