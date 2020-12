Dalla seconda casa al jogging: cosa si può fare di qui al 7 gennaio? Le Faq di Giani

GROSSETO – Posso far visita al mio fidanzato? Posso spostarmi e andare nella seconda casa? Posso andare a correre? Sono tante le domande a cui il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto rispondere in una serie di Faq che pubblichiamo di seguito.

• Nei giorni rossi e arancioni posso andare a far visita al mio fidanzato (rispettando ovviamente le norme e regole stabilite) o parenti e amici?

Sia nei giorni di zona rossa e arancione sarà consentito effettuare visite nelle abitazioni private (parenti, amici, fidanzati) una volta al giorno tra le 5 e le 22 all’interno di tutta la regione per massimo due persone, sono esclusi dal conteggio i minori di 14 anni, le persone disabili e non autosufficienti.

• Vivo in un piccolo comune della Lunigiana, posso spostarmi in un altro nei giorni arancioni?

Nei giorni di zona arancione è consentito, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

• Ho una seconda casa sempre in Toscana, posso andarci anche nei giorni arancioni e rossi?

Si, è consentito spostarsi nelle seconde case all’interno della regione nel rispetto delle norme vigenti.

• Posso andare a trovare un parente che vive da solo non autosufficiente o in difficoltà durante le feste?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito dal 21 al 6 gennaio.

• Ma per Capodanno come ci possiamo muovere?

Anche per 31 dicembre è consentito effettuare visite nelle abitazioni private all’interno di tutta la regione per massimo due persone (esclusi dal conteggio gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti). Divieto di spostamento dalle ore 22 del 31 Dicembre alle ore 7 del 1° Gennaio in tutta la Regione.

• Le clienti del mio salone di parrucchieri che abitano nei comuni limitrofi, potranno venire da me?

Stiamo predisponendo una nuova ordinanza in modo che siano valide quelle precedenti per la zona arancione e rossa.

• Posso andare a correre nel giorno di Natale?

In zona rossa è consentita l’attività motoria nei pressi dell’abitazione e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale all’interno del comune.

• Ma il 7 gennaio la Toscana di che colore sarà?

Se tutti gli indicatori rimangono positivi continueremo a essere zona gialla. Ecco perché è fondamentale continuare a rispettare le regole, evitare gli assembramenti e indossare sempre la mascherina anche nelle abitazioni private tra non conviventi, non abbassiamo la guardia.

