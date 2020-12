Coronavirus: 22 nuovi positivi in Maremma. Dieci a Orbetello, nel focolaio Rsa

GROSSETO – 22 nuovi casi e un ricovero in più: è questo il bilancio della diffusione del Coronavirus in Provincia di Grosseto delle ultime 24 ore. 16 in più di ieri, quando se ne contavano sei. Dieci di questi casi sono nel Comune di Orbetello, in una Rsa dove è in corso un focolaio tra gli ospiti e che vede coinvolto anche qualche operatore (non residente nel comune di Orbetello. Nella struttura salgono dunque a 35 gli anziani positivi. Sette invece i positivi nel comune di Grosseto, due a Monte Argentario e uno rispettivamente a Follonica, Monterotondo e Roccastrada.

Per quanto riguarda la fascia di età dei nuovi positivi in Provincia di Grosseto, uno ha meno di 18 anni, uno ha tra i 19 e i 34 anni, sei tra i 35 e i 49 anni, quattro tra i 50 e i 64, uno tra i 65 e 79 anni e sette sono over80.

All’Ospedale Misericordia di Grosseto c’è un ricovero ordinario in più (sono 27), stabili le terapie intensive, per un totale di 10 pazienti. In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 55 nuovi positivi (ieri 37). In crescita anche il numero di tamponi processati: oggi ne sono stati effettuati 770 (ieri 236). 21 i guariti (ieri 19). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 398 (ieri 395).

Sono complessivamente 341 i soggetti interessati dal Covid-19 nel Comune di Piombino nella seconda ondata di contagi, da agosto a oggi, martedì 22 dicembre. Sono 44 i pazienti attualmente positivi, tutti in isolamento domiciliare tranne tre donne, una di 67, una di 87 e una di 90 anni, che sono ricoverate in ospedale. Sono 256, invece, i pazienti guariti; 12 quelli domiciliati altrove; 2 i casi in attesa di conferma e 26 i casi sospetti successivamente non confermati; un è paziente deceduto.

Oggi il Dipartimento di prevenzione non registra nuovi casi.

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 16/12/2020 Giovedì 17/12/20 Venerdi 18/12/2020 Sabato 19/12/2020 Domenica 20/12/2020 Lunedi 21/12/2020 Martedì 22/12/2020 Arezzo 43 21 22 26 20 24 14 Siena 28 14 43 24 13 7 19 Grosseto 8 5 49 8 13 6 22 Totale Asl Tse 79 40 115 60 48 37 55

Nuovi casi per Comune della Provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Follonica 1 Grosseto 7 Monte Argentario 2 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 10 Roccastrada 1

Casi per Provincia e totale Asl Toscana sud est

Asl TSE 55 Provincia di Arezzo 14 Provincia di Siena 19 Provincia di Grosseto 22 Extra USL 0

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 713 Provincia di Siena 870 Provincia di Grosseto 770

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 651 Provincia di Siena 410 Provincia di Grosseto 398

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 453 Provincia di Siena 278 Provincia di Grosseto 312

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1683 Provincia di Siena 1413 Provincia di Grosseto 785

Guariti Provincia di Arezzo 13 Provincia di Siena 12 Provincia di Grosseto 21