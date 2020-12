Ammodernamento rete idrica: conclusi i lavori in via Edilizia. Intervento da 65mila euro

FOLLONICA – Taglia il traguardo l’intervento per il miglioramento infrastrutturale della rete idrica in via dell’Edilizia a Follonica. Circa 65mila euro l’investimento di AdF per la bonifica di circa 450 metri di condotta e il rifacimento di tutti gli allacci.

Oggi, 22 dicembre, è l’ultimo giorno per gli importanti lavori infrastrutturali effettuati nella città del golfo: un intervento inserito nel piano degli investimenti di AdF – oltre 373 milioni su tutto il territorio servito per i prossimi dieci anni, fino a fine concessione nel 2031 – e concordato con l’amministrazione comunale, che per Natale consegna ai cittadini della Zona Industriale una condotta idrica completamente rinnovata.

Oltre all’ammodernamento complessivo della rete di distribuzione idrica e alla risoluzione di alcune problematiche, i lavori hanno permesso di spostare su proprietà pubblica alcuni tratti di condotta che attraversavano proprietà private: in futuro sarà quindi possibile intervenire, in caso di necessità, con maggior rapidità ed efficacia.

“Grazie alla collaborazione con AdF – dichiara il sindaco di Follonica Andrea Benini – riusciamo a dare una importante risposta rispetto alla messa in sicurezza della rete idrica nella zona artigianale e industriale di Follonica. Abbiamo inserito la zona industriale fra le priorità della nostra amministrazione, sia dal punto di vista della messa in sicurezza che dell’infrastrutturazione digitale per dare risposta alle istanze delle tante attività imprenditoriali che fanno della zona industriale di Follonica una delle più importanti della provincia”.

“Manteniamo il nostro impegno per rispondere positivamente ai bisogni e alle aspettative di cittadini e amministrazioni comunali, in linea con la nostra mission di lavorare per il benessere della comunità e del territorio – afferma Roberto Renai, presidente AdF – Continuità, efficienza e qualità del servizio sono gli obiettivi a cui guardiamo, portando avanti il lavoro di cura e potenziamento delle nostre infrastrutture anche in momenti complessi”.

Con il completamento di tutti gli allacciamenti effettuato oggi, l’intervento in via dell’Edilizia può dirsi concluso: nei giorni immediatamente successivi infatti resteranno da effettuare solo le ultime rifiniture e il ripristino del manto stradale.