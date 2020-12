839 “regali sospesi” nei negozi della città: è partita la distribuzione ai bambini meno fortunati

PIOMBINO – È iniziata la distribuzione dei regali lasciati in sospeso e destinati alle famiglie in difficoltà: l’associazione San Vincenzo De Paoli ha ritirato gli 839 regali lasciati in sospeso nelle attività che aderiscono all’iniziativa e li sta consegnando ai 193 bambini individuati dagli 0 ai 14 anni.

“L’iniziativa – dichiarano Simona Cresci, assessore all’Associazionismo, e Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive – ha riscosso moltissimo successo anche fuori dai confini del Comune: molte persone residenti nei Comuni vicini e non solo hanno saputo di questo progetto e hanno voluto contribuire. I regali sono stati molti di più di quanti ci saremmo aspettati. Non solo: questo progetto ha innescato un meccanismo virtuoso di solidarietà che ha portato molti concittadini a lasciare “in sospeso” anche prodotti di diversa natura nei negozi del territorio. In particolare, un cittadino che vuole mantenere l’anonimato ha lasciato dieci panettoni artigianali a disposizione in una nota pasticceria cittadina, un gesto che ha innescato la solidarietà di molte persone che hanno fatto altrettanto. Siamo molto orgogliose della generosità dimostrata dai nostri concittadini, dalle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e hanno contribuito donando e dai volontari della San Vincenzo De Paoli senza i quali questo progetto non sarebbe stato possibile. Grazie”.

Sono 839 i “regali sospesi” raccolti: sono stati suddivisi in cinque fasce d’età (0-1 anno, 1-3 anni, 4-5 anni, 6-10 anni e 11-13 anni) e saranno consegnati due per ogni bambino per Natale e, vista la grande quantità di doni, una seconda consegna sarà eseguita in occasione dell’Epifania.