22mila euro per le associazioni sportive: «Importante valenza sociale, così si mantengono in vita»

GAVORRANO – “Assegnati i contributi per le associazioni sportive e incrementato il fondo per ulteriori contributi”.

A darne notizia il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi e l’assessore allo Sport Daniele Tonini.

“Alle associazioni sportive che hanno partecipato al bando sono stati assegnati contributi per 22 mila euro – proseguono -. Oltre ai 15 mila euro inizialmente previsti, si sono aggiunti ulteriori 7mila euro di risorse con l’assestamento di bilancio.

Come amministrazione comunale crediamo molto nello sport e sosteniamo con convinzione gli sforzi delle associazioni sportive locali che hanno una importante valenza sociale per i nostri giovani. In un anno di difficoltà come questo, dovute all’emergenza coronavirus, sono risorse ancora più importanti per il mantenimento in vita delle società sportive”.

Hanno partecipato al bando sei associazioni sportive ed hanno ottenuto un contributo da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 4mila euro. Queste sono:

A.S.D. Nippon Bu-Do;

A.S.D. Pattinaggio Artistico Ed Hockey;

A.S.D. Circolo Tennis;

A.S.D. Basket Le Rocce;

U.S.D. Caldana;

A.S.D. California Dreaming.