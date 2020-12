16mila euro per realizzare un campo di calcio per i bambini del paese: approvato il progetto

BRACCAGNI – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un’area sportiva attrezzata in via Andreoli, a Braccagni (Grosseto).

L’attività, richiesta dalla comunità stessa nei vari incontri compiuti con l’Amministrazione, prevede l’allestimento di un campo di calcio per i bambini, per una spesa di 16mila euro.

Continua così l’intervento comunale volto alla valorizzazione e allo sviluppo delle località e delle frazioni all’interno del territorio comunale.

“La nostra Amministrazione – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai Lavori pubblici – sa perfettamente quanto sia importante arricchire il territorio con strutture sportive atte allo svago ed alla salute psico-fisica dei nostri ragazzi. Inoltre, siamo assolutamente orgogliosi di poter intervenire in una realtà come Braccagni. Siamo convinti che una buona amministrazione del territorio debba necessariamente abbracciare tutta l’area e non solo la città.”