Una nuova sede per la Stazione Carabinieri Forestale di Scansano

SCANSANO – Cambia la sede della Stazione Carabinieri Forestale di Scansano, che dal 18 dicembre ha lasciato la storica sede di via Pergolesi 2 per essere ospitata all’interno del Palazzo comunale di Scansano di via XX Settembre 34.

Il trasferimento si inserisce all’interno del piano di riordino e di ottimizzazione delle strutture dei Reparti Forestali dell’Arma dei Carabinieri che, a livello provinciale, il Gruppo Carabinieri Forestale di Grosseto, con il supporto del superiore Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, sta conducendo con il Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto, anche al fine di ottimizzare i costi della spesa pubblica e rafforzare il presidio della specialità forestale.

La presenza dei Carabinieri forestali all’interno del comune di Scansano, rafforza ulteriormente la presenza sul territorio e la vicinanza al cittadino al servizio del quale i Carabinieri operano.

La Stazione Carabinieri forestale di Scansano ha nella propria giurisdizione i comuni di Scansano e di Magliano in Toscana e ricopre una superficie totale di circa 54mila ettari; la giurisdizione è a forte vocazione forestale e agro-silvo-pastorale, e impegna i carabinieri forestali in particolare nel settore vitivinicolo, agroalimentare e zootecnico.

“Il cambio di sede è stato reso possibile soprattutto grazie al sindaco di Scansano – spiegano i Carabinieri -, Francesco Marchi, il quale ha fortemente voluto che la nuova sede forestale trovasse presidio all’interno dei locali del Comune”.

La nuova sede della Stazione Carabinieri Forestale di Scansano sarà operativa da oggi, lunedì 21 dicembre.

Contatto di servizio: 0564 507171