Termine: «Pieno sostegno al Pd di Scansano. Servono alleanze che coinvolgano le migliori persone»

SCANSANO – “Scansano ha bisogno di essere accompagnato in un processo di crescita e di valorizzazione. Il Comune deve essere il luogo in cui tutte le istanze e i bisogni dei cittadini hanno una risposta consapevole e qualificata. Il suo sviluppo non può, infatti, essere affidato ad una monocultura economica senza riservare la giusta attenzione alle necessità sociali e culturali dell’intero territorio”, scrive, in una nota, il segretario provinciale del Pd Giacomo Termine.

“Il Partito democratico di Scansano – prosegue – ha avviato un percorso di ridefinizione programmatica approfondito, e di analisi sui progetti da mettere in campo nel futuro. La valutazione critica sul lavoro avviato dall’attuale sindaco Francesco Marchi è frutto delle riflessioni sui contenuti e non un mero conflitto tra persone. Quindi pieno sostegno e rispetto alle scelte del Pd di Scansano.

Le nuove idee e i nuovi programmi consentiranno al Partito democratico di mettere in campo nuove persone e candidarle al governo del Comune. I nostri Comuni anche i più piccoli sono l’ossatura del sistema di governo delle comunità di Maremma e Amiata e il Partito democratico ritiene strategico il lavoro avviato da tutti i suoi rappresentanti locali. Dalla ricchezza dei loro contributi si potrà comporre e continuamente aggiornare la strategia di governo dei territori e la selezione delle persone che saranno candidate a guidarli.

Il 2021 è un anno politicamente importante. Sarà un’occasione di rinnovo di molte amministrazioni e di definizioni dei progetti futuri in cui il Pd sarà impegnato. Scansano è una “tessera” strategica tra tutte le realtà che andranno al voto e, come in tutte le altre, il Pd lavorerà perché uomini e idee individuate rappresentino le soluzioni di governo migliori – conclude Termine -. Il Pd vuole costruire ovunque un modello di alleanze che vada oltre la mera trattativa tra partiti e raccolga le migliori persone”.