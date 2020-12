Rinviato il recupero fra Circolo Pattinatori e Scandiano. In campo la coppa di serie B

GROSSETO – L’ufficio gestione campionati della Fisr ha sospeso, a data da destinarsi, il recupero tra Roller Scandiano e Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, in programma martedì sera alle 20,45. La società emiliana ha chiesto alla federazione di poter usufruire del bonus a disposizione, a causa di un paio di positività nel gruppo della serie B, che si allena con i giocatori della serie A1. La gara, inizialmente in calendario a ottobre, fu rinviata inizialmente sabato 31 ottobre su richiesta del Grosseto. Le prime date disponibili per la disputa di questo recupero, visto il fitto calendario di impegni, sono martedì 19 o mercoledì 20 gennaio.

Confermate invece le altre due sfide di martedì: Forte dei Marmi-Montebello e Monza-Follonica. Domenica sera si sono intanto giocate le ultime due gare della 12ª giornata di serie A1. Scontato il successo del Trissino, un po’ a sorpresa quello del Monza sulla pista di Correggio. I brianzoli scavalcano lo Scandiano e si mettono all’inseguimento di Grosseto e Sandrigo.

I risultati della 12esima giornata: Ubroker Bassano-Roller Scandiano 10-4, Edilfox Grosseto-Why Sport Valdagno 3-9, Lanaro Breganze-Wasken Lodi 0-7, Credit Agricole Sarzana-Galileo Follonica 3-2, Telea Medical Sandrigo-GDS Forte dei Marmi 1-3; Trissino-Tierre Montebello 8-4, Bidielle Correggio-Teamservicecar Monza 2-4.

La classifica: Sarzana e Valdagno 22 punti; Lodi 21; Forte dei Marmi 19; Trissino 18; Bassano 17; Montebello e Follonica 11; Correggio 10; Grosseto e Sandrigo 9; Monza 6; Scandiano 5; Breganze 0.

Marcatori: Coy Grau (Bassano) e Illuzzi (Lodi) 14; Rossi (Sarzana), Mendez Ortis (Lodi), Nadini (Monza) 12.

Ancora un round di Coppa Italia per la serie B. Domani sera, martedì, alle 19.30 torna intanto in pista il C.P. Grosseto Alice (nella foto di Casaburi), impegnato al Palasport di Casa Mora contro il Blue Factor Castiglione. Per la squadra di Guerrieri, che ha vinto la terza gara contro il Follonica, un’altra opportunità per crescere di condizione ed avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo. Lo scorso 6 dicembre Saitta e compagni si sono imposti per 12-5. I giovani biancorossi targati RRD affronteranno invece mercoledì sera alle 20,45 in via Mercurio il Galileo Follonica. La squadra di Alessandro Brizzi, reduce dal pareggio con il Castiglione, vuole confermarsi e cercare la prima vittoria. All’andata finì 4-4. La classifica del girone G: Alice Grosseto 9; Follonica 4; RRD Grosseto 2; Castiglione 1.