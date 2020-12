L’Arma di Cavalleria fa una donazione alla Caritas per Natale

GROSSETO – L’Associazione nazionale Arma di Cavalleria Sezione di Grosseto ha raccolto dei fondi per una donazione alla Caritas nella nuova sede presso la Parrocchia Madre Teresa di Calcutta.

Il presidente, il generale Alessandro Pasquariello, con una rappresentanza dei soci della Sezione di Grosseto, ha consegnato al parroco la cifra raccolta da destinare alle famiglie in difficoltà per il prossimo Natale.

All’evento era presente anche il comandante di Savoia Domenico Leotta, socio onorario dell’Associazione Arma di Cavalleria ed una rappresentanza della Caritas.

Il parroco don Marian Gjini, nel ringraziare il presidente per la bellissima iniziativa, ha celebrato una messa per il Natale per i soci dell’Arma di Cavalleria.