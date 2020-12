La Misericordia dona pacchi alimentari alle famiglie bisognose

MANCIANO – È iniziata in questi giorni la campagna di distribuzione dei pacchi alimentari nel comune di Manciano che vede impegnata la Misericordia «in questa opera di solidarietà verso quelle persone e quelle famiglie più bisognose nel territorio» afferma il governatore della Misericordia di Manciano Marcello Santarelli.

«Quest’anno più che mai c’è bisogno di tanta ma tanta solidarietà, stiamo attraversando da mesi un momento buio e triste che vede molte persone soffrire. C’è chi ha perso il lavoro, c’è chi ha bisogno di aiuto, ecco noi cerchiamo nel nostro piccolo di contribuire insieme ad altre associazioni nella distribuzione dei pacchi alimentari. Un piccolo gesto – continua il Governatore – che vuole far sentire le persone meno sole e non abbandonate».

«In questi giorni i nostri volontari stanno preparando e consegnando pacchi alimentari a molte famiglie bisognose, famiglie in cui ci sono persone che a causa di questa pandemia hanno perso il lavoro, o che non stanno lavorando per niente, famiglie che hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi, di tutta la comunità – prosegue la nota -. Un piccolo gesto per rendere questo Natale che si avvicina un po’ meno amaro e con un pizzico di speranza. Concludo ringraziando tutti i nostri volontari all’opera in questo momento e ringrazio anche l’assessorato al sociale del Comune di Manciano con il quale collaboriamo alla consegna dei pacchi. La nostra Misericordia c’è, è presente sul territorio e sarà sempre di aiuto e supporto a chi è più debole e indifeso, ora più che mai».