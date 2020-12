Il Consiglio approva: da oggi è possibile riunire i defunti in loculi vicini

GROSSETO – Da oggi è possibile avvicinare i defunti in loculi vicini all’interno dello stesso cimitero. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato la modifica al regolamento dei servizi cimiteriali che consente così una possibilità fino a oggi non prevista.

“Grazie a questa novità – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi al cittadino, Giacomo Cerboni – possiamo accogliere le numerose richieste che ci sono pervenute da parte dei cittadini. Si verifica molto spesso che per motivi familiari o affettivi si vogliano mettere vicini dei defunti. Questo non era possibile se un loculo non era già concessionato in precedenza”.