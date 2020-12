Gino Tornusciolo entra nel gruppo della Lega: «Amici con i quali ho condiviso battaglie comuni»

GROSSETO – Il consigliere comunale Gino Tornusciolo aderisce al gruppo della Lega. La decisione è stata formalizzata nella stanza del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Pacella al termine dell’assise cittadina di questa mattina.

“L’avvicinamento di Gino Tornusciolo al nostro gruppo – commenta il capogruppo e segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi- è stato graduale e giunge a conclusione di un percorso che, durante, la consiliatura lo ha visto essere prima parte della coalizione, dunque, uscirne per poi rientrarvi condividendo molti dei punti del programma che sono stati attuati, ma restando in autonomia nel gruppo misto. Un percorso che lo ha portato ad entrare nel gruppo Lega, condividendo l’azione del partito, del segretario e dell’onorevole Lolini. Con il consigliere Tornusciolo in questi anni ci siamo sempre confrontati, trovando in lui spesso una sponda importante su temi anche delicati, apprezzandone le qualità umane e di amministratore”.

Per Gino Tornusciolo si tratta di una scelta politica importante. “Sono felice dell’accoglienza ricevuta dagli amici del gruppo – commenta il neo consigliere Lega- Con loro in questo quinquennio c’è sempre stato un rapporto schietto e trasparente trovandosi spesso a condividere battaglie comuni. Da parte loro ho avvertito fiducia e considerazione anche nei momenti in cui non facevo più parte della coalizione e sono stati sempre uno sprone a rientrarvi”.

Il gruppo consiliare Lega sale così a nove rappresentanti. Oltre al capogruppo Andrea Ulmi, si contano l’onorevole Mario Lolini, il presidente del consiglio comunale Claudio Pacella, i consiglieri Alfiero Pieraccini, Paolo Serra, Pierfrancesco Angelini, Pasquale Virciglio, Andrea Pieroni e, da oggi, Gino Tornusciolo.