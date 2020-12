Tutta la Maremma esulta: Erminio Sinni vince The Voice Senior. «È la finale della mia vita»

GAVORRANO – Se lo è meritato. Erminio Sinni, il cantautore maremmano, ieri sera ha vinto la finale di The Voice Senior, il talent over 60 condotto da Antonella Clerici.

Sinni ha confermato ancora una volta che gli basta un pianoforte tra le mani per far sbocciare la sua magia. Il risultato: il «finale della sua vita» e un Erminio Sinni struggente con l’interpretazione del brano “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Un’esibizione che ha davvero lasciato senza fiato sia la giuria che gli telespettatori. La vittoria è, infatti, arrivata grazie al televoto, con un’Italia che ha incoronato Erminio come primo vincitore del nuovo talent in format over 60, con il 53 per cento dei voti.

«Ho rinunciato ad avere figli, ma la musica mi ha reso migliore. Oggi è la prova che avevo ragione» ha detto Sinni durante l’ultima puntata, ancora prima di sapere che sarebbe sarebbe stato proprio lui il vincitore del programma che sembrava un esperimento della Rai, rivelandosi invece un autentico successo tra gli telespettatori di tutte le età.

Grazie al televoto Erminio Sinni esce quindi vincitore dalla finale di The Voice Senior, una soddisfazione enorme per l’artista che finora era conosciuto solo tra i veri intenditori, ma non al grande pubblico, un successo che arriva tardi ma finalmente riconosce il suo talento.

«Lui non è una novità. La novità è che è stato troppo nascosto in tutti questi anni» sono state le parole di Gigi D’Alessio e la sua “madrina” Loredana Bertà ha promesso: «E stato magnifico lavorare insieme a te, mi hai fatto venire i brividi. Sei un grandissimo artista. Canterò qualcosa insieme a te».

È stato uno «Sterminio di emozioni» ha commentato anche Al Bano con un gioco di parole.

Negli ultimi giorni tutta la Maremma aveva trattenuto il fiato dopo il passaggio in finale del cantautore, originario di Gavorrano.

Durante la puntata di semifinale di venerdì scorso, i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine, e Clementino avevano dovuto ridurre la loro “scuderia”: infatti solo due concorrenti per team hanno potuto affrontare la sfida finale e, a differenza delle puntate precedenti, è stato il pubblico da casa attraverso il televoto a giudicare le esibizioni e stabilire chi avrebbe meritato di vincere la prima edizione di The Voice Senior.

A contendersi il titolo c’erano per il “team Loredana” Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; il “team Gigi” aveva schierato Marco Guerzoni e Elena Ferretti; il “team Carrisi” aveva proposto Tony Reale e Rita Mammolotti; infine a dare battaglia per il “team Clementino” c’erano Roberto Tomasi e Alan Farrington. In vista del rush finale, ciascun coach aveva preparato i concorrenti della propria squadra con sessioni di allenamento e prove per definire il repertorio di canzoni che hanno presentato al pubblico nelle varie manche ad eliminazione. La puntata di ieri si è aperta con un duetto tra i concorrenti e la cantante Gianna Nannini, superospite della serata, con la canzone “Sei nell’anima”.

