Ecco “Home”, il nuovo disco del pianista maremmano Nico Pistolesi

FOLLONICA – “‘Home’ è un luogo sicuro, un luogo dove crescere come figlio e come adulto”. Così il pianista follonichese Nico Pistolesi presenta il suo nuovo album “Home”.

La sua idea di casa è una storia di vita in continua ricerca, in primis come artista. Il disco è stato registrato sul pianoforte che lo accompagna da oltre 30 anni, un Bechstein verticale, regalo del nonno materno per la sua nascita.

Le dodici tracce sono un viaggio, in cui la partenza e l’arrivo coincidono con il suo luogo sicuro, la sua casa. Attraverso le composizioni, è facile scorgere titoli che richiamano ai vari momenti della vita, sia come percorso introspettivo sia come emozioni che si intrecciano e creano una sicurezza interiore, la determinazione che insegue la vita quotidiana.

Il disco è stato anticipato dall’uscita di due singoli: “The Door is Open”, pubblicato il 6 novembre scorso, e “Young as a Child”, uscito il 20 novembre.

Nico Pistolesi, pianista e compositore, ha iniziato circa 17 anni fa la sua attività da musicista professionista. Diplomato in Piano Jazz presso il conservatorio di Livorno (Istituto Musicale Mascagni) ha tenuto oltre mille concerti e serate di musica dal vivo in locali, festival e club in Italia e in buona parte d’Europa (Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Olanda).

Il primo disco in piano solo è del 2012 “6 Milioni di Domande” edito da Cama Records e distribuito da Edel Italia.

Durante la quarantena causata dal Covid-19, ha avuto la fortuna di poter scrivere molta nuova musica, che grazie a nuove collaborazioni con etichette straniere indipendentibè stata pubblicata su tutte le piattaforme digitali di streaming e download.

La sua musica ha raggiunto in poco tempo oltre 300mila streaming su Spotify e 400mila streaming su Apple Music.

“Home” è il secondo album uscito il 4 dicembre e distribuito su tutte le piattaforme in digitale da Believe Music Italia. Il disco è disponibile anche in versione fisica in edizione limitata di 200 copie cd.

La foto è di I.MAphoto.