Coronavirus: via libera al vaccino Pfizer, si parte il 27 dicembre anche in Toscana

GROSSETO - L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ha dato il via libero al vaccino Pfzier Byontech. La conferma è arrivata in queste ore è subito rimbalzata in tutti gli stati dell'Unione.

A darne notizia anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 21, 2020

A questo punto il vaccino è stato autorizzato dall'Unione europea e così come anticipato anche nei giorni scorsi l'inizio della somministrazione in tutti gli stati ci sarà entro la fine dell'anno. In particolare il "Vaccino day" sarà domenica 27 dicembre.

Anche in Italia e in Toscana inizieranno le vaccinazioni proprio il 27 dicembre. «Il vaccino - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - è ufficialmente sicuro e potrà essere somministrato in Toscana dal prossimo 27 dicembre. Siamo pronti a gestire la più importante campagna vaccinale della storia».