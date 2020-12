Coronavirus, screening sugli over 65 con i test sierologici donati dal Lions Club

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è conclusa sabato mattina la settimana dello screening sierologico promosso dal Comune di Castiglione della Pescaia grazie anche al contributo di 300 test donati dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum.

Sono stati effettuati controlli a circa settecento over 65 del territorio Castiglionese e questo progetto, ha visto lo schieramento in campo di tutte le forze del volontariato locale: il Club, la Croce Rossa Italiana, la Misericordia, Vab, Nasdac e Insieme in Rosa.

Un ringraziamento, da parte del Lions Club, è d’obbligo a tutti i nostri soci che hanno prestato il loro tempo per aiutare durante la settimana: Elisa Ginanneschi, Patrizia Valerio, Luigi Favilli, Andrea Castellano, Simonetta Perrone e Valentina Merlo.

“Un plauso speciale – scrive il Lions Club – va fatto al Leo Club Francesco Iannitelli di Grosseto, nella figura di Rebecca Macchione responsabile area 5, per la loro disponibilità ed il loro aiuto in questo importantissimo service. Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum al servizio del territorio in cui opera”.