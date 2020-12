Coronavirus, l’Opi ringrazia il Comune per il riconoscimento: «Rapporto sempre proficuo in questi mesi»

GROSSETO – L’Opi Grosseto ringrazia il Consiglio comunale per il riconoscimento al personale sanitario.

“Ringraziamo il Consiglio comunale – afferma Nicola Draoli, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Grosseto – per la vicinanza e il sostegno che ci ha dimostrato: del resto il rapporto con il comune, anche in seguito alla pandemia, è sempre stato proficuo e collaborativo su tante questioni e mai come in questo momento questa emergenza sanitaria ha visto collaborare tanti enti per un obiettivo comune, quello della nostra salute, che abbiamo capito avere tante origini diverse: sanitaria, economica e culturale. Un segnale di gratitudine per noi ma, anche, un segno di collaborazione trasversale sempre più importante per le tante anime della nostra comunità”.