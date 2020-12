Coronavirus in Italia: 10.872 nuovi positivi, 415 morti e 19.632 guariti

GROSSETO – 10.872 nuovi positivi, 415 morti e 19.632 guariti: è questo il bilancio delle ultime 24 ore sulla diffusione del Coronavirus in Italia secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute.

In diminuzione i nuovi casi: ieri erano 15.104 con 137.420 tamponi, oggi sono 10.872 con 87.889 tamponi.

Il tasso di positività (rapporto positivi-test) è del 12,37%, in crescita rispetto all’11,99% di ieri.

415 i decessi delle ultime 24 ore per il Covid (ieri erano 352). In totale sono 69.214 i morti di Covid in Italia.

Prosegue il calo delle delle terapie intensive, altre 12 in meno, che scendono a 2.731 complessive, e dei ricoveri ordinari, -13, 25.145 in tutto.

I dimessi o guariti sono aumentati di 19.632 raggiungendo 1.281.258. Gli attualmente positivi in Italia sono 613.582 (-9.178). I casi totali hanno raggiunto quota 1.964.054.