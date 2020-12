Coronavirus, una via dedicata al personale sanitario che lotta contro la pandemia

GROSSETO – Il consiglio comunale di Grosseto è unito più che mai per valorizzare e celebrare l’importanza del lavoro svolto dal personale sanitario e dagli operatori del settore in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus.

All’unanimità l’assemblea ha quindi deciso di utilizzare vari strumenti per fare in modo che ciò avvenga: arriveranno quindi una targa, l’intitolazione di una via e anche la civica benemerenza, per cui sono già state e saranno attivate tutte le procedure da parte degli uffici comunali.

“Non ci sono maggioranza e opposizione in questi casi – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Claudio Cosimo Pacella – i consiglieri comunali hanno infatti unito le forze per fare in modo che chi da mesi sta vivendo questa emergenza sempre in prima linea senta la riconoscenza, il sostegno e l’abbraccio dell’intera città di Grosseto, così come da indirizzo del nostro sempre attivo Consiglio comunale”.