Confindustria elegge i nuovi vertici delle sezioni. Campinoti: «Grazie agli imprenditori che si sono impegnati»

GROSSETO – Sono stati ufficializzati i risultati delle votazioni per l’integrale rinnovo dei vertici di ogni sezione di Confindustria Toscana Sud. Le singole sezioni rappresentano in seno all’Associazione gli organi più diretti legati ai singoli settori produttivi. La squadra che è emersa dalle votazioni è di assoluto primo piano, grandi capitani d’impresa che si sono messi a disposizione per guidare i comparti che vedono al loro interno aziende appartenenti al medesimo settore o settori affini.

“Il compito preso dai nuovi presidenti e vice presidenti è mai come adesso delicato ed importante; la pandemia non ha risparmiato alcun settore economico da crisi e problemi – scrive la Confindustria – L’anno che sta per iniziare è fragile, colmo di incertezze; le aziende sono tutte colpite nella loro stabilità, sforzi enormi sono stati fatti, ma se non si torna a far lavorare i mercati con standard di valori più certi e crescenti , interi settori rischiano il collasso definitivo. Ecco allora che “ la Carica dei 26”, così è stato battezzato il nuovo gruppo dei Dirigenti delle sezioni, rappresenterà un gruppo di interlocutori importanti tra i loro colleghi imprenditori ed il mondo delle istituzioni locali, regionali e nazionali”.

“Troppi errori in questi mesi sono stati compiuti dal Governo – aggiunge Confindustria – dal caos dei codici Ateco nel primo lockdown, alle misure spesso confliggenti e confuse per limitare i contagi, alla mancanza di aiuti veri alle imprese,gli slogan non entrano infatti nei bilanci delle aziende, al ritardo nel pagamento della Cassa Integrazione

I Presidenti ed i Vice Presidenti delle sezioni faranno sentire la loro voce, in un modo sempre costruttivo, ma fermo e chiaro; le aziende navigano nella tempesta, hanno bisogno di risposte e rotte chiare dalla politica a tutti i livelli, ne va della tenuta economica di tutti i nostri territori”.

Così si espresso il Presidente Generale di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti nell’ufficializzare la nuova squadra a guida delle sezioni: “ Sono onorato ed orgoglioso che tanti colleghi imprenditori abbiamo accettato l’impegno di guidare le sezioni della nostra associazione. Li ringrazio dal profondo del cuore, poiché ogni capitano d’impresa in questo momento sta compiendo “un’ impresa”, quella di cercare di salvare la sua azienda, salvare posti di lavoro, non veder svanire sacrifici lavoro di intere generazioni in un colpo di spugna. In un momento così difficile per tutto e tutti, dare la propria disponibilità, il proprio tempo a favore del lavoro comune dei singoli comparti è un gesto importante e dal grande valore. La squadra che è emersa dalle votazioni è di rilievo assoluto, tra i nominati ci sono colleghi che rivestono anche cariche nazionali, è il caso di Massimo Caputi Presidente di Federterme e Massimiliano Boggetti Presidente Confindustria Dispositivi Medici.

I nostri nuovi Presidenti e Vice Presidenti rappresentano quindi sia a livello personale, sia per le aziende che guidano punte di diamante assolute in ogni settore dell’economia del nostro territorio, questo è un grande risultato per Confindustria Toscana Sud, ma lo è in generale per la nostra Regione.

A tutti loro insieme al mio ringraziamento, va l’augurio di poter vedere presto spiragli di luce per ogni settore. E’ stato scritto che nessuno si salva da solo, mai come adesso questo è vero in ogni ambito. Abbiamo davanti la più difficile sfida di futuro, noi l’affronteremo con i migliori”.