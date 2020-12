Compro da casa: già cinquemila coupon scaricati per gli acquisti scontati nei negozi

GROSSETO – Sono tantissimi i cittadini che hanno scaricato Compro da Casa, la app che dà la possibilità di utilizzare i coupon di sconto messi a disposizione dal Comune di Piombino: cinquemila coupon per un totale di 50mila euro.

Ecco come funziona: gli utenti possono iscriversi all’app e acquistare dai negozi della città senza uscire di casa. Fino al 6 gennaio, su ogni scontrino di almeno 50 euro in uno dei negozi di generi non alimentari iscritti, avranno 10 euro di sconto immediato e altri 10 da spendere successivamente in una delle attività di ristorazione su un minimo di altri 50 euro di spesa.

Le attività della città, invece, possono registrarsi gratuitamente sull’app, caricare i propri prodotti e vendere in sicurezza. Iscrivendosi saranno generate delle credenziali da poter utilizzare sia sull’app che da computer grazie al portale web dedicato ai commercianti e ai ristoratori. Ogni coupon avrà un codice individuale che permetterà di tracciarne l’utilizzo: alla fine del periodo della promozione ogni azienda fatturerà al Comune il totale dell’importo dei coupon utilizzati nel proprio negozio e il Comune provvederà alla liquidazione.

Inoltre, Agesoft, l’azienda che ha realizzato l’app, sarà a disposizione per supportare gli utenti nella registrazione e nella gestione del profilo (06 94805848 – sales@agesoft.it). Il Comune, inoltre, grazie alla società in house Sgs, ha predisposto un servizio gratuito di consegna a domicilio a disposizione delle aziende iscritte per tutto il periodo della promozione: basterà telefonare al 338 4716897 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e concordare la consegna dell’ordine. La app è disponibile sia sullo store Android che Apple.