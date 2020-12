Campionato nazionale e-Kata, secondo posto per la giovane Irene Machetti

MASSA MARITTIMA – Grande soddisfazione per la giovane Irene Machetti che conquista un prestigioso argento al Campionato Nazionale CSEN e-Kata, formula studiata per mantenere alta la motivazione negli atleti della disciplina sportiva nella situazione attuale pandemica. La competizione consiste nel registrare la performance del Kata e caricarla sulle piattaforme digitali dove i giudici collegandosi ad esse valuteranno la prestazione degli atleti.

Originaria di Massa Marittima, la giovanissima atleta in forza alla Okinawakarate Venturina Terme del maestro Roberto Ninci si è confrontata con atlete del panorama nazionale nella categoria Esordienti riuscendo a passare i turni eliminatori fino ad inserirsi nella Top4 della finalissima trasmessa in diretta sulla piattaforma di Facebook Csen Arti marziali Nazionale. Irene ha dimostrato nonostante il periodo pandemico la sua passione e volontà di non mollare allenandosi da casa e mantenendo alta la sua motivazione e passione per la disciplina.