BAGNO DI GAVORRANO – Bella prova del Follonica Gavorrano che conquista la terza vittoria consecutiva col 3-0 casalingo al Foligno, scavalcato in classifica per un quinto posto da applausi.

Prima palla gol per i maremmani al 5′, con Grifoni che trova in area piccola Mencagli, ma il suo tocco è altissimo. Poco dopo azione simile dei due biancorossoblù con Mencagli che manca il bersaglio dal limite dell’area. Al 13′ i maremmani conquistano un calcio di rigore per tocco di mano rivale, sempre su iniziativa di Grifoni; dal dischetto Mencagli spiazza Meniconi, ma il direttore di gara fa ripetere e lo stesso attaccante questa volta sbaglia spedendo di poco a lato. Poco lucidi i perugini, che provano a ripartire con Colarieti e Broso ma non riescono a costruire. Il vantaggio dei locali arriva al 26′ su calcio d’angolo, con Bruni che irrompe sul secondo palo e con un colpo di testa imprendibile. Al 37′ due salvataggi consecutivi di Meniconi che si oppone a due fiammate avversarie dalla destra.

di 9 Galleria fotografica Follonica Gavorrano batte Foligno 3-0









Nella ripresa raddoppio lampo del Follonica Gavorrano con Apolloni che riceve palla dalla sinistra dal solito Grifoni e batte di testa Meniconi. Il Foligno continua a faticare a rendersi pericoloso prima con tiro assist di Broso che nessuno raccoglie, pi all’11’ con lo spunto di Zerbo ma la sua conclusione al volo sorvola la traversa. Illusori i tentativi di Giabbecucci al 15’ e al 26’ mentre su calcio d’angolo Aldobrandi non trova il tempo di calciare su mischia. Gara in difesa invece per gli uomini di Favarin che controllano bene e poi dilagano al 33′: azione personale dell’instancabile Grifoni ma il suo tocco finisce sul legno, spianando la strada al 3-0 di Corioni, che insacca a porta sguarnita. Nel finale da segnalare un’altra chance per Corioni al 41′, senza buon esito.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Farini, Dierna, Bruni, Papini (23’ st Zini), Apolloni (15’ st Guazzini), Gemmi, Grifoni (36’ st Luzzetti), Monni (15’ st Berardi), Corioni (42’ st Usei), Mencagli. A disposizione: Ombra, Battistoni, Rosini, Ampollini. All. Favarin.

FOLIGNO: Meniconi; Colarieti (13’ st Giabbecucci), Aldrovandi, Dondoni, Giannò (7’ st Mancini); Fondi (27’ st Settimi), Sanseverino, Marianeschi, Piancatelli (37’ st Fiki), Zerbo, Broso (7’ st Nuti). A disposizione: Roani, Dell’Orso, Rossi, Dita. All. Armillei.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo; assistenti: Marrazzo di Bergamo e Cucinotta di Brescia.

MARCATORI: 26’ Bruni, 3’ st Apolloni, 33’ st Corioni.

NOTE: al 13’ Mencagli calcia a lato un rigore. Ammoniti Monni, Trombini, Settimi, Sanseverino, Marianeschi. Angoli: 6-3. Recupero: 0’+4’ .