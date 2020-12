Sei maremmano se dici: piscia e un sente. Attenzione: non è un problema prostatico a motivare questa espressione che significa tutt’altro che un problema di incontinenza.

Riguarda, invece, quelle situazioni nelle quali ci crogioliamo nel sano orgoglio: magari per la laurea di un figlio o per suo successo nello sport, o perché siamo diventati nonni.

Insomma una di quelle situazioni in cui il nostro sano amor proprio è solleticato al punto da farci toccare il cielo con un dito.

Ecco, in maremmano tutto questo insieme di sensazioni lo so traduce con un’espressione che, come al solito, è simpaticamente corrosiva: “Badalo, piscia e un sente!” Come a dire: è talmente contento, fiero, orgoglioso che se la fa addosso e nemmeno se ne accorge.

